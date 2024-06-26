Україна за сприяння Німеччини створить Альянс підтримки малого та середнього бізнесу
Німецький уряд долучиться до реформування Фонду розвитку підприємництва (ФРП) та сприятиме створенню Альянсу для підтримки малого та середнього бізнесу в Україні
Про це інформує пресслужба Міністерства фінансів України.
Під час Конференції з питань відновлення України (URC2024) в Берліні, Україна та Німеччина оголосили про запуск спільної ініціативи "Візія: ФРП 2.0" для трансформації Фонду розвитку підприємництва (ФРП) в Альянс підтримки малого та середнього бізнесу.
Ініціатива передбачає триетапний розвиток ФРП:
- Перетворення ФРП на незалежну установу з комплексною реформою корпоративного управління та створенням наглядової ради.
- Отримання ФРП статусу відповідності вимогам ЄС, що дозволить йому отримувати фінансування безпосередньо від ЄС.
- Вихід ФРП на ринки капіталу для залучення коштів приватних інвесторів.
Німеччина надасть підтримку на рівні управління та функціонування ФРП. В рамках проєкту відбудеться комплексна інституційна розбудова, включаючи перегляд мандату Фонду, бізнес-моделі та корпоративного управління. Результати проєкту будуть відображені у новому законі, який розглянеться Верховною Радою вже у 2024 році.
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У вівторок, 11 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц проаналізував економічно-торгівельні зв'язки з Україною, заявивши, що наша країна має потужний економічний потенціал.
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