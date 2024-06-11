Попри важні наслідки війни: Шольц спрогнозував ріст економіки України у 2024 році

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.

"Відновлення України є і має стати справою бізнеса. Попереду будуть ті, хто завчасно почав діяти, які вже зараз плекають та розширюють економічні зв'язки з Україною", - заявив Шольц.

За його словами, наразі сотні німецьких підприємств активно працюють в Україні. Лише в автомобільній галузі працює 35 тисяч людей.

"Попри війну відтоків німецьких інвестицій не спостерігається. Наш взаємний торгівельний оборот суттєво зріс у порівняно з довоєнним періодом. Щодо нових інвестиційних гарантій федерального уряду, то Україна тут на першому місці", - зауважив канцлер.

Також він зауважив, що у 2023 році кількість членів німецької зовнішньо-торгівельної палати у Києві зросла на 60%, що є свідченням того, що "бізнес розуміє, який Україна має потенціал".

"Попри важкі наслідки війни прогнозується ріст економіки в поточному році. Зараз у першу чергу інвестиції у будівельній галузі пожвавлюють економіку, але і аграрний сектор також є глобальним гравцем", - заявив Шольц, додавши, що експорт сільськогосподарської продукції з України досяг довоєнного рівня.