Норвегія створить запас зерна "на випадок надзвичайної ситуації

Про це повідомляє АР.

Угоду про зберігання 30 тис. тонн зерна у 2024 і 2025 роках підписали міністр сільського господарства і продовольства Гейр Поллестад, міністр фінансів Трюгве Слагсвольд Ведум і чотири приватні компанії.

Пшениця, яка належатиме норвезькому уряду, буде зберігатися на вже існуючих потужностях компаній по всій країні. Три компанії цього року зберігають щонайменше 15 тис. тонн.

"Компанії можуть інвестувати в нові об’єкти та самостійно вирішувати, де вони хочуть зберігати зерно, яке потребує надзвичайної ситуації, але вони повинні надати зерно державі, якщо це необхідно", – йдеться у заяві уряду.

Міністерство сільського господарства та продовольства Норвегії заявило, що "створення резервного запасу продовольчого зерна — це готовність до надзвичайного".

"Повинен бути додатковий рівень безпеки на випадок великих збоїв у системі міжнародної торгівлі або збою національного виробництва. Це важлива частина роботи уряду щодо посилення національної готовності", — сказав Ведум.

У найближчі роки Норвегія підпише контракти на подальше зберігання запасів з метою створення запасів до 2029 року. Мета полягає в тому, щоб до кінця десятиліття мати в сховищах приблизно 82 500 тонн зерна, щоб потім мати достатньо зерна на три роки. місячного споживання населенням Норвегії в кризовій ситуації, яка може виникнути, сказав Поллестад.