З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік
За шість місяців 2024 року через порти Одещини експортували на 70% більше товарів, ніж торік, - 46 млн тонн
Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на форумі Чорноморського безпекового форуму в Одесі, передає Укрінформ.
"Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн тонн продукції – це на 70% більше, ніж показник минулого року", - заявив він.
За словами Кіпера, наразі майже 80% українських вантажів рухаються через порти Одещини, адже донецькі, запорізькі, херсонські й миколаївські порти зараз є недоступними для роботи.
Також він згадав про пріоритети допомоги для регіону, вказавши на необхідність систем ППО та злагоджених дій міжнародних партнерів у питанні розмінування акваторії Чорного моря. Кіпер водночас наголосив, що попри складну ситуацію Україна не припиняє постачати продовольство в інші держави.
"Умисне знищення портів Одещини створює передумови для нестачі продовольства у світі і зараз. Але голод не має використовуватися як зброя, а Україна навіть у свої важкі часи продовжує годувати світ", - наголосив очільник ОВА.
- 4 травня повідомлялось, що надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року.
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