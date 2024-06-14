З початку року через одеські порти експортували на 70% більше продукції, ніж торік

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер на форумі Чорноморського безпекового форуму в Одесі, передає Укрінформ.

"Попри морську блокаду та обстріли ворога, нам вдалося на сьогодні вийти до 50% довоєнного товарообігу. З початку цього року портами Одещини вже було експортовано 46 млн тонн продукції – це на 70% більше, ніж показник минулого року", - заявив він.

За словами Кіпера, наразі майже 80% українських вантажів рухаються через порти Одещини, адже донецькі, запорізькі, херсонські й миколаївські порти зараз є недоступними для роботи.

Також він згадав про пріоритети допомоги для регіону, вказавши на необхідність систем ППО та злагоджених дій міжнародних партнерів у питанні розмінування акваторії Чорного моря. Кіпер водночас наголосив, що попри складну ситуацію Україна не припиняє постачати продовольство в інші держави.

"Умисне знищення портів Одещини створює передумови для нестачі продовольства у світі і зараз. Але голод не має використовуватися як зброя, а Україна навіть у свої важкі часи продовжує годувати світ", - наголосив очільник ОВА.