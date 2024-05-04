Експорт зернових з України цьогоріч зросте на 15%,- USAID
Надана Україні зовнішня допомога, в тому числі інвестиції, створюють умови для зростання експорту збіжжя з України приблизно на 15% цього року
Такий прогноз озвучила в п’ятницю заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулмен, передає Укрінформ.
"USAID інвестує в сільськогосподарський сектор України від закупівлі насіння до сфери відвантажень", - зазначила представниця американського відомства на офіційній сторінці у соцмережі Х.
У цьому зв’язку вона також згадала про забезпечення для транспортного сектору України лоцманського судна – з метою підтримки безпечних експортних маршрутів річкою Дунай.
"Прогнози показують, що цього року експорт зросте на близько 15%, що створюватиме прибуток, який допоможе Україні захистити себе та водночас годувати світ", - зазначила Коулмен.
- За попередніми оцінками Мінагрополітики, у 2024 році валове виробництво зернових та олійних культур складе близько 74 млн тонн. Це на 8 млн тонн менше, ніж торік.
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