Експорт зернових з України цьогоріч зросте на 15%,-  USAID

Такий прогноз озвучила в п’ятницю заступниця адміністратора Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Ізобель Коулмен, передає Укрінформ.

"USAID інвестує в сільськогосподарський сектор України від закупівлі насіння до сфери відвантажень", - зазначила представниця американського відомства на офіційній сторінці у соцмережі Х.

У цьому зв’язку вона також згадала про забезпечення для транспортного сектору України лоцманського судна – з метою підтримки безпечних експортних маршрутів річкою Дунай.

"Прогнози показують, що цього року експорт зросте на близько 15%, що створюватиме прибуток, який допоможе Україні захистити себе та водночас годувати світ", - зазначила Коулмен.