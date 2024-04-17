Мінагрополітики оприлюднило прогноз цьогорічного врожаю: буде на 8 млн тонн меншим, ніж торік

Про це повідомила пресслужба відомства.

Україна очікує отримати близько 52,4 млн тонн зернових та 21,7 млн тонн олійних.

"На початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік теж прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн. Але погодні умови сприяли збільшенню врожаю. Тож у 2023 році валове виробництво склало близько 82 млн тонн, з яких зернових понад 60 млн тонн, олійних - близько 22 млн тонн", - поінформували в Мінагрополітики.

Таким чином прогноз на цей рік ще переглядатиметься залежно від погодних умов.

Прогнозується, що цього року аграрії зможуть зібрати зернових у таких обсягах: пшениці – 19,2 млн тонн (торік було зібрано 22,2 млн тонн), ячменю – 4,9 млн тонн (у 2023 р. - 5,7 млн тонн) та кукурудзи – 26,7 млн тонн (було 30,5 млн тонн).

Серед олійних прогнозується збільшення обсягів сої. Цієї культури передбачається виробництво 5,2 млн тонн. У 2023 році було зібрано 4,7 млн тонн. Виробництво соняшнику прогнозується на рівні 12,4 млн тонн, минулого року його було зібрано 12,9 млн тонн. Ріпаку прогнозується збір 4,1 млн тонн, торік було зібрано 4,7 млн тонн.

Посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,6 млн га (-395 тис. га до показника 2023 року).