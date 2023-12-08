Мінагрополітики заявило про рекордну врожайність зернових в Україні

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, прогноз щодо валового виробництва зернових культур збільшено до 59,7 млн тонн. Обсяги збору олійних культур залишаються без змін і становлять 21,6 млн тонн. Таким чином, загальний обсяг урожаю зернових та олійних культур на поточний рік становить 81,3 млн тонн.

За попередніми оцінками, у 2023 році аграрії зберуть 22,2 млн тонн пшениці, 5,8 млн тонн ячменю та 30,1 млн тонн кукурудзи.

Щодо олійних культур, то врожай соняшнику залишився на рівні 13 млн тонн, соєвих бобів – 4,6 млн тонн. Також зібрано понад 4 млн тонн ріпаку.

Окрім того, збільшився рівень врожайності зернових – до 54,7 ц/га.

"Це рекордний показник для України, перед цим найбільший рівень врожайності зернових був у 2021-му році, він становив 53,6 ц/га. Власне, це і дозволило вкотре переглянути у бік збільшення обсяги виробництва цьогорічного врожаю та, зокрема, збільшити показники виробництва кукурудзи з 28,5 млн тонн до понад 30 млн тонн", - повідомили у Мінагрополітики.

Там зазначили, що збирання кукурудзи вже проведено на 87% площ. Торік на аналогічну дату було зібрано урожай на 66% площ цієї культури. За сприятливих погодних умов збирання кукурудзи продовжуватиметься, хоча частина врожаю залишиться в полях до весни, резюмували у відомстві.