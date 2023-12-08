З початку грудня Україна експортувала понад 800 тис. тонн зерна

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

Вказаний показник сезонного експорту суттєво поступається торішньому, коли станом на 9 грудня було відвантажено 18,974 млн тонн. Обсяг експорту у грудні також менше торішнього (на 9 грудня 2022 року – 1,092 млн тонн).

У розрізі культур цьогоріч експортували:

пшениці – 6,103 млн тонн (у грудні – 194 тис. тонн);

ячменю – 897 тис. тонн (23 тис. тонн);

жита – 0,9 тис. тонн (0);

кукурудзи – 6,785 млн тонн (605 тис. тонн).

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

15 листопада президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами Африки заявив, що Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як за "зернового коридору".