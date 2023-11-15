"Україна вийшла на такі ж обсяги експорту збіжжя, як при "зерновому коридорі": Зеленський на зустрічі з журналістами Африки

Про це він заявив в інтерв’ю журналістам африканських ЗМІ, інформує пресслужба Офісу президента.

На зустрічі були представлені медіа з Анголи, Ботсвани, Тунісу, Республіки Гвінея, Кенії, Марокко, Нігерії, Сенегалу, Південно-Африканської Республіки, Замбії.

"Зараз у нас працює альтернативний коридор, який ми змушені були зробити. Ми показали світу, що Україна продовжує гарантувати глобальну продовольчу безпеку", – зазначив Володимир Зеленський.

Президент зауважив, що за перший місяць роботи альтернативного "зернового коридору" Україна транспортувала 4 млн тонн аграрної продукції, що дорівнює обсягу експорту зернових за місяць роботи першої зернової ініціативи, створеної на основі домовленостей із Туреччиною та ООН.

"Так, трохи довше, є складнощі, але ми вийшли на той самий обсяг. Тобто Україна готова постачати й бути гарантом", – наголосив Глава держави.

За його словами, попри всі складнощі та агресивні дії Росії, працює Одеський порт, а партнери України добре знають, які системи ППО та інші засоби потрібні, щоб забезпечити безперешкодну роботу портової інфраструктури Одещини загалом.

"Ми над цим працюємо та навіть розширюємо свої можливості. Росія атакує, лякає, але також при цих атаках втрачає свою зброю, кораблі, гелікоптери. Також ми займаємося страхуванням ризиків – ведемо постійні переговори з нашими партнерами, зокрема з Великою Британією, щодо страхування разом з урядом України ризиків для тих компаній, які є власниками цих кораблів", – розповів Володимир Зеленський.

Крім того, Президент зауважив, що наша країна звільняє акваторію Чорного моря від російських кораблів, які атакують українські порти та цивільну інфраструктуру: з кожним днем їх стає менше.

Глава держави також розповів про ініціативу побудувати зернові хаби в Африці, із яких можна було б транспортувати аграрну продукцію по всьому континенту, незалежно від дій влади Росії чи інших подібних держав.

"У цих хабах завжди будуть продукти харчування. І хоч би що відбувалося, зерно завжди буде в людей. І голоду точно не буде", – зазначив Володимир Зеленський.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

14 листопада Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів.