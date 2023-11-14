Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів

Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів

14 листопада, 2023 вiвторок
17:16
Економіка зерно, зернова угода

Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм, який зробить зерновий коридор більш доступним для експортерів

Про це на засіданні уряду 14 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував українським військовим, завдяки яким став можливим запуск тимчасового чорноморського коридору, і підтвердив проходження цим шляхом 100 суден із зерном. Вони вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції.

"Стратегічно важливий напрямок — це вільна навігація в Чорному морі. За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський коридор доступнішим для ширшого кола експортерів", - сказав Шмигаль.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна відправлятиме кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не проситиме на це дозволу.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Загалом від початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Україна
зерно
експорт зерна
Денис Шмигаль
Велика Британiя
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
13 листопада, 2023 понедiлок
Чому звинувачують Червінського. Колонка Віталія Портникова
Зустріч Блінкена з Єрмаком
14 листопада, 2023 вiвторок
Реформи, відбудова та відкриття одного з аеропортів: Єрмак у Вашингтоні зустрівся із Блінкеном
Олександр Дубінський, СБУ, ДБР
13 листопада, 2023 понедiлок
Мав позивний Буратіно. Дубінський отримав підозру в держзраді, вчиненій у складі злочинної організації
Київ
+5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.26
    Купівля 37.26
    Продаж 37.8
  • EUR
    Купівля 39.64
    Продаж 40.55
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
14 листопада
18:05
шахрай
В Україні активізувались шахраї, які привласнюють гроші під виглядом виплат постраждалим від війни
18:02
OPINION
Анатолій Амелін
Україна в НАТО вже зараз: ризики і сценарії
17:59
Київстар
До Ради директорів "Київстару" увійшов колишній держсекретар США
17:57
Верховна Рада
Нардеп Мазурашу запропонував Раді звільнити від мобілізації ще одну категорію українців
17:47
Росія війна в Україні кримінал Володимир Путін
Свобода за участь у війні в Україні. РосЗМІ озвучили імена вбивць і садистів, яких помилував Путін
17:40
Поверхня Марсу
У Китаї створили робота, який може генерувати кисень на Марсі
17:39
Зустріч Блінкена з Єрмаком
Експерт Хара розповів про головні цілі візиту Єрмака до США
17:36
ЗСУ
Кремінь: з початку року не надійшло жодної скарги на порушення закону про мову в ЗСУ
17:31
Бахмут
Росіяни намагаються перехопити ініціативу на півночі та півдні від Бахмута, - Сирський
17:20
Лучано Спаллетті
Євро-2024: Тренер збірної Італії вніс зміни до складу команди перед матчем з Україною
17:16
Сергій Пашинський
Крапка у "справі Майдану" буде поставлена, коли ми побачимо на лаві підсудних Януковича, - свідок
16:55
Пресреліз
Логотипи телеканалу Еспресо за 10 років
Просто Е: телеканал Еспресо змінив логотип
16:50
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
Інформаційний вкид: Гуменюк про "скиглення" ворога щодо перерізаної логістики на лівому березі
16:50
Джо Байден
Американські правозахисники подали до суду на Байдена "через нездатність запобігти геноциду в Газі"
16:42
Артур Білан
"Дружина не хоче, щоб я потрапив на війну, чи "утилізацію": член збірної України з вуличної риболовлі не повернувся з ЧС в Італії
16:23
Рустем Умєров
"Було проігноровано всі правила маскування": Умєров про російський удар по 128-й ОГШБ
16:20
Єнс Столтенберг
ЗСУ були успішними в атаках на військово-морські об’єкти РФ у Криму, – Столтенберг
16:20
Нідерланди
Міністерка оборони Нідерландів назвала "творчою ідеєю" пропозицію часткового вступу України до НАТО
16:07
штучний інтелект
Нові правила YouTube: компанії звукозапису можуть вимагати видалити пісні, в яких ШІ генерує голоси співаків
16:06
OPINION
Петро Олещук
Підлеглий Орбана вирішує, чи місце Україні в ЄС
15:49
Естонія
В Естонії запустять першу українськомовну радіостанцію
15:47
Міністр фінансів США Єллен
США запровадили третій раунд санкцій проти ХАМАС
15:41
санкції проти Росії
Митники заявили про скорочення обсягу зовнішньої торгівлі Росії на 16%
15:37
Ексклюзив
карта Авдіївка етер Еспресо 13.11.23
 "Ворог має можливості охоплення наших військ": колишній військовий прокурор Чумак про те, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті
15:20
Ексклюзив
втрати окупантів
Тактика мʼясних штурмів окупантів біля Бахмута продовжується, - пресофіцер 26-ї артбригади Калашніков
15:16
Зйомки другого сезону "Венздей" розпочнуться навесні 2024 року, — ЗМІ
15:15
Іграшки на місці трагедії на вокзалі у Краматорську
 "Врятувати коника": про дітей, які постраждали від війни, зняли фільм
15:09
Андрій Ярін
У Кремлі визначились, хто очолить штаб Путіна на майбутніх виборах президента, - ЗМІ
15:09
видобуток нафти, нафта
Дохід Росії від експорту нафти зменшився, у МЕА назвали причину
14:42
Словаччина Україна
Словаччина припинить надавати Україні військову допомогу із власних запасів
14:37
PR
iPhone 15 Pro Max ззовні та зсередини
14:27
ФІФА
Збірна Еритреї знялася з відбору на ЧС-2026: влада боїться втечі футболістів, - ЗМІ
14:17
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:07
Rheinmetall
Німецький Rheinmetall передасть Україні 25 танків Leopard 1: постачання заплановане на 2024 рік
14:06
Молдова
ЄС виділяє 110 млн євро на гуманітарну допомогу українцям
14:03
OPINION
Володимир Горбач
Чому "офісні" так не люблять офіцерів?
13:46
сніг
Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати перший сніг
13:46
Чернівецький національний університет
В Україні все ж таки планують скасувати заочну форму навчання: нардеп розкрив деталі
13:42
танк Leopard 1
Спецтехніка, набої та 10 Leopard: Німеччина передала Україні новий пакет допомоги
13:13
Аерофлот
Блокування авіаSWIFT: РФ відключили від основної доменної системи в цивільній авіації
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV