Україна та Британія досягли домовленості, яка зробить зерновий коридор доступнішим для експортерів

Про це на засіданні уряду 14 листопада повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він подякував українським військовим, завдяки яким став можливим запуск тимчасового чорноморського коридору, і підтвердив проходження цим шляхом 100 суден із зерном. Вони вивезли з українських портів понад 3,7 млн тонн продукції.

"Стратегічно важливий напрямок — це вільна навігація в Чорному морі. За результатами домовленостей президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Україна спільно з пулом британських страхових компаній утворила спеціальний механізм. Він дозволить зробити знижку на вартість страхування від воєнних ризиків для експортерів усієї продукції з України. Це зробить чорноморський коридор доступнішим для ширшого кола експортерів", - сказав Шмигаль.