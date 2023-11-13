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Тимчасовим зерновим коридором у Чорному морі пройшли 100 суден, – амбасадорка США

13 листопада, 2023 понедiлок
17:58
Економіка зерно, зернова угода

Тимчасовим коридором у Чорному морі, який Україна оголосила після виходу РФ із "зернової угоди", за три місяці пройшли 100 суден з українською агропродукцією

Про це повідомила амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк.

"Сьогодні 100-й корабель вирушив із Чорноморського гуманітарного коридору – експортного порятунку для України, який доставив у світ 3,7 млн тонн продовольства та товарів", - написала вона.

Фото: twitter.com/USAmbKyiv


Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це президент України Володимир Зеленський заявив, що слід продовжувати використовувати зерновий коридор, навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.

За вересень Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції. Водночас із початку роботи нового зернового коридору вдалося вивезти майже 700 тис. тонн збіжжя, зазначив очільник уряду Денис Шмигаль.

26 жовтня повідомлялося про нібито тимчасове зупинення роботи зернового коридору, однак у Мінінфраструктури спростували ці чутки, зазначивши, що українські порти продовжують обробляти судна.

Україна
зерно
експорт зерна
США
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