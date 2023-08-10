Про це інформує ВМС ЗСУ.

"Згідно з наказом навігаційного доручення ВМС ЗСУ №6 від 08.08.2023 були оголошені нові тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з чорноморських морських портів України. При цьому повідомляється, що протягом всіх маршрутів зберігається військова загроза та мінна небезпека з боку Російської Федерації", - йдеться в заяві.

Раніше Україна вже запропонувала ці маршрути у зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада IMO визнала право на вільне торговельне судноплавство та закликала Росію дотримуватися міжнародних конвенцій, а також припинити створювати загрози в Чорному морі.

Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

До проходу маршрутами допускатимуться судна, чиї власники або капітани офіційно підтверджують готовність до плавання в поточних умовах.

Повідомляється, що останнє судно з українським продовольством покинуло порт Одеса 16 липня. Після виходу Росії із зернової угоди, ця країна атакувала портову зернову інфраструктуру з метою припинення доступу українського продовольства на світові ринки.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.