З порту Одеси вийшло перше судно після виходу Росії із "зернової угоди"
У середу, 16 серпня, з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії "зернової угоди" 16 липня 2023 року
Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
"Перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Великої Одеси", - написав міністр.
За його словами, контейнеровоз Joseph Schulte із прапором Гонконгу вийшов з порту Одеси та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором.
Фото: Олександр Кубраков
Зазначається, що він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством.
"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації", - йдеться у повідомленні.
Що відомо про роботу "зернового коридору"
17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.
30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.
Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.
10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.
12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.
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