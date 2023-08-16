Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

"Перше судно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден до/з портів Великої Одеси", - написав міністр.

За його словами, контейнеровоз Joseph Schulte із прапором Гонконгу вийшов з порту Одеси та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором.

Фото: Олександр Кубраков

Зазначається, що він був в Одеському порту з 23 лютого 2022 року. Контейнеровоз тримає курс на Босфор, на борту перебуває понад 30 тисяч тонн вантажу, зокрема з продовольством.

"Коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний на момент повномасштабного вторгнення російської федерації", - йдеться у повідомленні.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

12 серпня Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.