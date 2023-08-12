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"Під контролем ЗСУ": стартувала реєстрація суден для руху в Чорному морі

12 серпня, 2023 субота
12:33
Економіка

В Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

За його словами, судновласників і капітанів суден було попереджено про потенційну небезпеку, зокрема, з боку флоту РФ, так і мінна небезпека, яка залишається досить на високому рівні. 

"Насправді, було ухвалено рішення нарешті розв’язати цю проблему, розв’язати в такий спосіб - відкрити ці шляхи морських комунікацій. Звісно, це все буде відбуватися під наглядом Збройних сил України. Все можливе, що від нас залежить, щодо забезпечення безпеки, ми робимо. І зараз вже відкрита реєстрація, координатор вже працює”, - сказав Плетенчук.

Так, ухвалене рішення має розвʼязати два основних завдання: подолання міжнародної гуманітарної кризи та можливість для судновласників і компаній нарешті забрати свої торговельні судна, які перебувають фактично в такому гуманітарному полоні через те, що росіяни постійно погрожують на морі.

"Вони (росіяни, - ред.) не просто кажуть, що ці судна будуть розглядатися як перевізники зброї, а в одному з переговорів морських було почуто таке, що буде визнано, що ця країна бере участь у війні на боці України.Тому станом на зараз це такий тероризм поки що в радіоефірі, і відповідно, це теж є порушенням міжнародного права, морського права щодо свободи судноплавства”, - наголосив речник ВМС ЗСУ.

Також він додав, що поки всі подробиці щодо кількості суден та їхніх власників, які уже зареєструвались, не можна розкривати. А також ще не визначені терміни, на які оголошені тимчасові маршрути.

“Ці терміни зараз ще не визначені. Насправді той стан, в якому все це працює, він теж, на жаль, є таким, що обумовлений тими подіями, які відбуваються в Чорному морі, тому що у нормальній ситуації все це відбувається набагато ширше, простіше і безпечніше”, - зауважив Плетенчук.

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії "зернової угоди". У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

30 липня попри завершення "зернової угоди", три цивільних вантажних судна іноземного походження пройшли російську блокаду в Чорному морі та стали на якір в одному з українських зернових портів у дельті Дунаю.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Ці маршрути будуть використовуватися в першу чергу для можливості виходу цивільних суден, які перебувають в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Україна
зерно
ЗСУ
Війна з Росією
ВМСУ
Чорне море
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