У вересні Україна експортувала 3,6 млн тонн агропродукції

Про це на засіданні уряду 27 жовтня заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, через дунайські порти перевезли майже 2,3 млн тонн, а за час роботи тимчасового морського коридору експортували майже 700 тисяч тонн зерна.

"Україна завершує збирання вже другого врожаю під час війни. Наразі зібрано понад 70 млн тонн зернових, зернобобових та технічних культур", - повідомив Шмигаль.

Він зазначив, що, за прогнозами Мінагрополітики, загальний обсяг врожаю цьогоріч сягне 79 млн тонн зернових та олійних.

"Це майже на 10% більше, ніж минулого року", - зауважив Шмигаль.

Він також пообіцяв підтримку українським фермерам.

"Аграрії — основні отримувачі позик за державними програмами пільгового кредитування, бо зараз вони основа нашої економіки та нашого експорту", - резюмував очільник уряду.

Що відомо про роботу зернового коридору

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України.

12 серпня в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

16 серпня з Одеського порту вийшло перше судно після оголошення Росією про припинення дії зернової угоди.