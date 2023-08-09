Мінагрополітики покращило прогноз цьогорічного врожаю

Про це міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський розповів колегам з Угорщини та Словаччини, передає пресслужба відомства.

Предметом розмови були питання транзиту української аграрної продукції в умовах зупинки "зернового коридору".

"Міністр Сольський повідомив колегам, що Міністерство покращило прогноз цьогорічного врожаю, оскільки тримається сприятлива погода. Відповідно цьогоріч ми зможемо експортувати більшу кількість сільгосппродукції, ніж очікувалося", - йдеться у повідомленні Мінагрополітики.

Україна вкотре наголосила на необхідності скасування запроваджених Єврокомісією обмежень експорту 4 культур до Угорщини, Словаччини та ще трьох країн-сусідів.

Що відомо про заборону на агропродукцію з України

2 лютого польські фермери почали блокувати пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано з обуренням польських аграріїв обваленням ціни на їхню продукцію, яке вони пов'язували з ввезенням українського зерна до Польщі. Фермери стверджували, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляло на польський ринок. 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.

7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, а 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів.

У квітні Болгарія, Словаччина та Угорщина також вирішили в односторонньому порядку заборонити імпорт агропродукції з України.

29 квітня Єврокомісія домовилася з Болгарією, Угорщиною, Польщею, Румунією та Словаччиною про транзит виробленого в Україні продовольства їхньою територією.

12 травня Польща, Болгарія, Румунія, Словаччина та Угорщина закликали Єврокомісію продовжити ембарго на агропродукцію з України до кінця року.

Наприкінці травня стало відомо, що чотири країни ЄС наполягатимуть на продовженні обмежень ввезення зерна з України до жовтня. Водночас Угорщина хоче продовження обмежень до 2024 року.