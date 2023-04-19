Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна з України
Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів
Про це повідомляє BNR.
За словами в.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаба Донєва, таке рішення продиктовано бажанням захистити національного виробника.
"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідків для болгарського бізнесу", – пояснив Донєв.
Водночас він зазначив, що Болгарія розраховує, що ЄС почує і зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо імпорту українського продовольства.
"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не сприятимуть її справі", – сказав Донєв.
Наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона.
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