Про це повідомляє BNR.

За словами в.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаба Донєва, таке рішення продиктовано бажанням захистити національного виробника.

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідків для болгарського бізнесу", – пояснив Донєв.

Водночас він зазначив, що Болгарія розраховує, що ЄС почує і зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо імпорту українського продовольства.

"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не сприятимуть її справі", – сказав Донєв.

Наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона.