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Головна Економіка Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна з України

Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна з України

19 квітня, 2023 середа
13:12
Економіка зерновий термінал

Болгарія запровадила тимчасову заборону на імпорт зерна та харчових продуктів з України, але зробила виняток для транзитних товарів

Про це повідомляє BNR

За словами в.о. прем'єр-міністра Болгарії Галаба Донєва, таке рішення продиктовано бажанням захистити національного виробника. 

"Основна причина полягає в тому, що за останній рік, всупереч ідеї так званих коридорів солідарності, значні обсяги продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Якщо ця тенденція збережеться і навіть посилиться, що цілком реально після введених аналогічних заборон з боку інших країн, можливі надзвичайно серйозні наслідків для болгарського бізнесу", – пояснив Донєв.

Водночас він зазначив, що Болгарія розраховує, що ЄС почує і зрозуміє позиції Болгарії, Польщі, Угорщини та Словаччини щодо імпорту українського продовольства. 

"Болгарія залишається солідарною з Україною, але банкрутство болгарських сільгоспвиробників нічим не сприятимуть її справі", – сказав Донєв. 

Наразі немає інформації про те, як довго діятиме тимчасова заборона.

  • 15 квітня Польща затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
  • 16 квітня стало відомо, що Болгарія розглядає можливість відмови від імпорту українського зерна. 
  • Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. 
  • 18 квітня стало відомо, що Польща отримає €30 млн допомоги від ЄС на тлі кризи з українським зерном. 
  • Після цього Варшава вирішила розблокувати 21 квітня транзит української агропродукції до портів Європи. 
Світ
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Словаччина
Болгарія
зерно
експорт зерна
Угорщина
Війна з Росією
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