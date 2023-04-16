Услід за Угорщиною та Польщею Болгарія теж обмірковує відмову від українського зерна

Про це пише видання Dnes.

"Інтереси Болгарії повинні бути збережені, тим паче коли дві інші країни вже прийняли подібне рішення. Якщо ми не відреагуємо відповідно, накопичення на території Болгарії можуть стати ще більшими, тому ми працюємо над цим", - заявив міністр сільського господарства Явор Гечев.

Міністр зазначив, що у понеділок будуть отримані законні підстави відмови від українського імпорту, після чого він проведе перемовини з міністром економіки. Гечев очікує, що вже у вівторок відповідне рішення буде обговорюватися з президентом Болгарії.

У суботу, 15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.



