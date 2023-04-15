Польща зупинила ввезення зерна та іншого продовольства з України
У суботу, 15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною
Про це інформує RMF24.
“Сьогодні уряд прийняв постанову про заборону ввезення до Польщі збіжжя, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не в змозі усі їх перерахувати. Вони передбачені у додатку до цієї постанови - від задекларованого збіжжя до продуктів із меду, дуже багато продуктів", - сказав голова правлячої консервативної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський.
За його словами, дане рішення ухвалене з урахуванням "асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою”.
Посадовець зазначив, що криза, що може виникнути внаслідок імпорту українського зерна, вплине на усіх поляків. Він підкреслив обов'язок польського уряду захищати інтереси своїх громадян у першу чергу та додав, що це рішення ухвалене не лише в інтересах Польщі.
"Це також в інтересах України, оскільки не в інтересах наших друзів, щоб Польща поринула в кризу, і щоб тут до влади прийшли люди, які змінять цю політику радикальної підтримки України", - сказав Качинський.
В уряді додали, що такі зміни жодним чином не впливають на дружбу з Україною та підтримку її в агресивній війні з Росією.
Про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі. Буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.
У відповідь у Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.
"Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у повідомленні.
- 2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 7 квітня стало відомо, що Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі.
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