Про це інформує RMF24.

“Сьогодні уряд прийняв постанову про заборону ввезення до Польщі збіжжя, а також десятків інших видів продуктів харчування, я не в змозі усі їх перерахувати. Вони передбачені у додатку до цієї постанови - від задекларованого збіжжя до продуктів із меду, дуже багато продуктів", - сказав голова правлячої консервативної партії Польщі "Право і справедливість" Ярослав Качинський.

За його словами, дане рішення ухвалене з урахуванням "асиметрії між польським та українським сільським господарством, що є наслідком якості землі, значно нижчої оплати праці в Україні і, нарешті, факту, що в Україні, в основному, на великих площах працюють міжнародні компанії з розгалуженою інфраструктурою”.

Посадовець зазначив, що криза, що може виникнути внаслідок імпорту українського зерна, вплине на усіх поляків. Він підкреслив обов'язок польського уряду захищати інтереси своїх громадян у першу чергу та додав, що це рішення ухвалене не лише в інтересах Польщі.

"Це також в інтересах України, оскільки не в інтересах наших друзів, щоб Польща поринула в кризу, і щоб тут до влади прийшли люди, які змінять цю політику радикальної підтримки України", - сказав Качинський.

В уряді додали, що такі зміни жодним чином не впливають на дружбу з Україною та підтримку її в агресивній війні з Росією.

Про ухвалені рішення Польща поінформувала українську сторону і готова будь-якої миті, можливо, найближчими днями розпочати переговори щодо врегулювання цього питання у вигляді міждержавної угоди. Качинський додав, що йдеться про фундаментальні речі. Буде проведено генеральну закупівлю зерна, що імпортується з України, що лежить у польських елеваторах і складах.

У відповідь у Міністерстві аграрної політики та продовольства України зазначили, що рішення польської сторони суперечать домовленостям.

"Міністерство аграрної політики та продовольства України шкодує про прийняття польськими колегами рішення про тимчасове обмеження експорту в/та через територію Польщі (в тому числі транзитом) сільськогосподарських товарів з України", - ідеться у повідомленні.