Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.

"Українська сторона запропонувала, внесла пропозицію дуже сильно обмежити на певний період часу і навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі", - сказав він.

Що стосується транзиту, він "посилено контролюватиметься як польською, так і українською стороною, щоби зерно не залишалося в Польщі".

"Ситуація складна, як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але ми маємо вирішити цю проблему. Українська сторона утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до нового сезону", - зазначив своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.

Він додав, що під час наступної зустрічі будуть розроблені процедури щодо експортних обмежень.