Україна погодилася припинити експорт зерна до Польщі, залишиться лише транзит
Україна погодилася тимчасово припинити експорт пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшника до Польщі. Однак це не стосуватиметься збіжжя, яке йде транзитом
Про це заявив міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус.
"Українська сторона запропонувала, внесла пропозицію дуже сильно обмежити на певний період часу і навіть повністю припинити надходження зерна до Польщі", - сказав він.
Що стосується транзиту, він "посилено контролюватиметься як польською, так і українською стороною, щоби зерно не залишалося в Польщі".
"Ситуація складна, як для українських, так і для польських фермерів. Ми всі розуміємо, хто винен, але ми маємо вирішити цю проблему. Українська сторона утримається від експорту до Польщі пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшника до нового сезону", - зазначив своєю чергою міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський.
Він додав, що під час наступної зустрічі будуть розроблені процедури щодо експортних обмежень.
- 2 лютого польські фермери блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок.
- 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
- 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
- 4 квітня міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку на тлі ситуації. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою.
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