Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна
У Польщі обіцяють запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту
Про це інформує Wprost з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.
"Ми готові допомогти, взяти це зерно та експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", - сказав прем'єр.
Моравецький пояснив, що вже направлений лист до Європейської комісії з проханням "ухвалити радикальні рішення". Водночас Польща готова йти на конфлікт щодо обмеження експорту України.
"Криза настільки потужна, що сьогодні ми розглядаємо і використання тих інструментів, на які ми не маємо згоди Єврокомісії. Я говорю це прямо. У кращому разі нас покарають пізніше", - додав Моравецький.
- Станом на 22 березня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки.
- Станом на 27 березня в межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини російська інспекція затримує перевірки. На вхід і на вихід загалом очікують 94 судна.
- Міністерство аграрної політики та продовольства підсумувало, що за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби зерна для Кенії, цей показник близький до довоєнного.
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