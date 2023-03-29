Польща запровадить обмеження на імпорт українського зерна

Про це інформує Wprost з посиланням на заяву прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького.

"Ми готові допомогти, взяти це зерно та експортувати до Африки. Але ми не згодні, щоб це зерно потрапило на наш ринок і дестабілізувало його. Я розпорядився запровадити правила, які обмежать вплив українського зерна на Польщу", - сказав прем'єр.

Моравецький пояснив, що вже направлений лист до Європейської комісії з проханням "ухвалити радикальні рішення". Водночас Польща готова йти на конфлікт щодо обмеження експорту України.

"Криза настільки потужна, що сьогодні ми розглядаємо і використання тих інструментів, на які ми не маємо згоди Єврокомісії. Я говорю це прямо. У кращому разі нас покарають пізніше", - додав Моравецький.