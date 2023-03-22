Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

Сьогодні три судна з 112,4 тисячами тонн української пшениці вийшло із порту Одеси для країн Африки та Азії.

Серед них балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн агропродукції, який прямує до Алжиру, IOANNIS THEO доставить 52 тисячі тонн до В'єтнаму та DENIZ M - 30 тисяч тонн гуманітарного продовольства до Ефіопії.

Нині по "зерновому коридору" рухаються 4 судна зі 122 тисячами тонн продукції з України.

Під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН уже понад півмільйона тонн української пшениці доставлено до країн Африки та Азії.

Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн нашого продовольства до Азії, Європи та Африки.