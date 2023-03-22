Від серпня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки
Станом на 22 березня по "зерновому коридору" рухаються чотири судна зі 122 тисячами тонн української агропродукції
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
Сьогодні три судна з 112,4 тисячами тонн української пшениці вийшло із порту Одеси для країн Африки та Азії.
Серед них балкер BC CALLISTO з 30,5 тисячами тонн агропродукції, який прямує до Алжиру, IOANNIS THEO доставить 52 тисячі тонн до В'єтнаму та DENIZ M - 30 тисяч тонн гуманітарного продовольства до Ефіопії.
Нині по "зерновому коридору" рухаються 4 судна зі 122 тисячами тонн продукції з України.
Під егідою Всесвітньої продовольчої програми ООН уже понад півмільйона тонн української пшениці доставлено до країн Африки та Азії.
Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 833 судна, які експортували 25,3 мільйона тонн нашого продовольства до Азії, Європи та Африки.
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