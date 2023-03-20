Україна відправить до Ємену 30 тис. тонн пшениці
Ємен отримає 30 тис. тонн пшениці, яку йому відправила Україна в рамках програми Grain From Ukraine
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства інфраструктури України.
Зазначають, що 19 березня ввечері балкер NEGMAR CICEK пришвартували в порту Чорноморськ. Станом на 08:00 20 березня на нього завантажили 7 тис. тонн української пшениці.
Наголошують, що це шосте судно в межах програми Grain From Ukraine. Її мета - надання українського продовольства тим країнам, які потерпають від голоду. До цієї програми долучилися вже понад 30 країн та інституцій, а надання гуманітарної допомоги Ємену стало можливим, зокрема, завдяки донатам урядів США, Франції та Іспанії.
У рамках цієї ініціативи Сомалі, Ефіопія та Кенія, які є найбільш вразливими країнами Африки, уже отримали 140 тис. тонн пшениці.
"Під егідою ВПП ООН Ефіопія отримає ще 30 тисяч тонн української пшениці. В порту Одеса розпочали завантаження балкера DENIZ M", - ідеться в повідомленні.
Також у Міністерстві додали, що з одеських портів сьогодні вийшли три судна з 154 тис. тонн продовольства для країн Азії та Європи. Загалом з 1 серпня 2022 року з одеських портів вийшли 828 суден, які експортували 25,1 млн тонн української агропродукції до Азії, Європи та Африки.
- 18 березня у результаті переговорів вдалося дійти згоди щодо термінів дії "зернової угоди" і продовжити її на 120 днів.
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