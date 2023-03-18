"Зернову угоду" продовжили на 120 днів
У результаті переговорів вдалося дійти згоди щодо термінів дії "зернової угоди" і продовжити її на 120 днів
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков.
Він зазначив, що дію документу продовжено на чотири місяці, тобто на 120 днів.
"Це означає, що Україна продовжує експортувати через три морські глибоководні порти свою агропродукцію. Зокрема, з 1 серпня і до сьогодні 25 мільйонів тонн ми відправили на потреби світу", - наголосив Кубраков.
Він додав, що водночас головним викликом є пришвидшення інспекційних перевірок у Туреччині, які дозволять світові отримати більше української агропродукції. Також він наголосив, що наразі триває робота над долученням до "зернової ініціативи" портів Миколаївщини та розширенням номенклатури вантажів.
"Україна була і залишається міцно вбудованою в світову економіку та ринки. Можливість експортувати більше дозволить зняти інфляційні ризики, а як наслідок і соціальну напругу у багатьох країнах світу", - написав Кубраков.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган також повідомив про продовження терміну дії "зернової угоди",
"В результаті наших переговорів з обома сторонами ми забезпечили продовження терміну дії угоди, який спливає 19 березня", - сказав він.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів. Однак Туреччина веде перемовини про продовження дії угоди на 120 днів.
- Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
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