Про це повідомляє TRT Haber.

За словами міністра, експорт зерна з України став значним внеском у подолання світової продовольчої кризи та вирівнювання цін.

"Ми говоримо про понад 24 мільйони тонн продовольства. Продовження угоди дійсно важливе. Ми продовжимо наші переговори щодо 120 днів замість двох місяців", - сказав Акар.

Він зазначив, що аналогічної думки щодо термінів продовження угоди дотримуються і в ООН.

"Організація Об’єднаних Націй має однакове бачення з нами. Сподіваюся, ми спробуємо вирішити це питання позитивно найближчими днями", — додав Акар.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олесандр Кубраков у своєму Twitter подякував Акару "за непохитне дотримання раніше підписаної угоди та підтримку продовження на 120 днів".