Туреччина веде переговори про продовження "зернової угоди" на 120 днів замість 60, які пропонує РФ
Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що країна веде переговори з Росією та Україною з проханням продовжити "зернову угоду" на 120 днів, а не на 60
Про це повідомляє TRT Haber.
За словами міністра, експорт зерна з України став значним внеском у подолання світової продовольчої кризи та вирівнювання цін.
"Ми говоримо про понад 24 мільйони тонн продовольства. Продовження угоди дійсно важливе. Ми продовжимо наші переговори щодо 120 днів замість двох місяців", - сказав Акар.
Він зазначив, що аналогічної думки щодо термінів продовження угоди дотримуються і в ООН.
"Організація Об’єднаних Націй має однакове бачення з нами. Сподіваюся, ми спробуємо вирішити це питання позитивно найближчими днями", — додав Акар.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олесандр Кубраков у своєму Twitter подякував Акару "за непохитне дотримання раніше підписаної угоди та підтримку продовження на 120 днів".
- Раніше в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів.
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