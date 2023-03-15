Україна "зерновим коридором" відправила для експорту 24,4 мільйона тонн агропродукції

Про це поінформували в мінінфраструктури.

"З 1 серпня 2022 з портів Великої Одеси експортовано 24,4 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки, зокрема майже півмільйона тонн продовольства було експортовано найбіднішим країнам світу в партнерстві з ВПП ООН", - зазначили в установі.

Зокрема повідомляється, що відбулися перемовини віцепрем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова із заступником виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Раміро Лопес да Сілвою і уповноваженим представником і директором ВПП в Україні Метью Голлінгвортом.

"Обговорили завдання щодо розмінування значної частини сільськогосподарських земель та інвестиції в галузь. Відновлення аграрного потенціалу України є умовою для стабілізації гуманітарної ситуації в світі", – прокоментував Олександр Кубраков.