Про це інформує Мінагрополітики.

"Попри війну, завдяки продовольчій ініціативі Grain from Ukraine Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен", - пише пресслужба.

Повідомляється, що за 9 місяців маркетингового року Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії на 13% (283 тис. тонн). Відправила 283 тис. тонн продовольства - цей показник близький до довоєнного, тоді наша країна забезпечувала Кенію на 16% від її потреб.

293,3 тис. тонн пшениці вже в Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в пшениці. До війни показник відправлення української сільськогосподарської продукції становив 35% їх закупівель.

За даними Світового банку, за 20 років кількість населення Ефіопії, Кенії та Ємену стрімко зросла. Україна попри війну та набагато меншу кількість населення покриває значні обсяги продовольчих потреб цих країн.

"Через війну Росії проти України найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис. тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%. Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - наголошують в Міністерстві аграрної політики та продовольства.

За час роботи "зернового коридору" до Ефіопії, Сомалі, Судану, Ємену та інших нужденних країн відправлено майже 1 млн тонн пшениці. А до Африки - понад 3 млн тонн української агропродукції.