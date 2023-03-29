Україна наближається до довоєнних показників експорту зерна, за сезон покрила імпортні потреби Кенії, - Мінагрополітики
Міністерство аграрної політики та продовольства підсумувало, що за сезон Україна змогла покрити імпортні потреби зерна для Кенії, цей показник близький до довоєнного
Про це інформує Мінагрополітики.
"Попри війну, завдяки продовольчій ініціативі Grain from Ukraine Україна може наблизитися до довоєнних показників експорту пшениці в такі нужденні країни, як Ефіопія, Кенія та Ємен", - пише пресслужба.
Повідомляється, що за 9 місяців маркетингового року Україна змогла покрити імпортні потреби Кенії на 13% (283 тис. тонн). Відправила 283 тис. тонн продовольства - цей показник близький до довоєнного, тоді наша країна забезпечувала Кенію на 16% від її потреб.
293,3 тис. тонн пшениці вже в Ефіопії, що покриває 20% імпортних потреб країни в пшениці. До війни показник відправлення української сільськогосподарської продукції становив 35% їх закупівель.
За даними Світового банку, за 20 років кількість населення Ефіопії, Кенії та Ємену стрімко зросла. Україна попри війну та набагато меншу кількість населення покриває значні обсяги продовольчих потреб цих країн.
"Через війну Росії проти України найменше наразі вдалося покрити імпортні потреби Ємену: лише 216,1 тис. тонн із 3,8 млн тонн необхідних, що становить тільки 6%. У попередньому сезоні Україна відправила туди 700 тис. тонн, покривши потреби Ємену на 20%. Однак завдяки міжнародним партнерам, які долучаються до програми Grain from Ukraine, Україна ще має шанси наблизитися до довоєнних показників і попередити голод у цій нужденній країні", - наголошують в Міністерстві аграрної політики та продовольства.
За час роботи "зернового коридору" до Ефіопії, Сомалі, Судану, Ємену та інших нужденних країн відправлено майже 1 млн тонн пшениці. А до Африки - понад 3 млн тонн української агропродукції.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів.
- Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Росіяни стверджують, що продовження "зернової угоди" можливе лише на 60 днів. Для її продовження в майбутньому мають бути виконані деякі умови.
- Станом на 22 березня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки.
- Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області пов’язану із "зерновою угодою".
- Станом на 27 березня в межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини російська інспекція затримує перевірки. На вхід і на вихід загалом очікують 94 судна.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.49
Купівля 37.49Продаж 38.34
-
EUR
Купівля 40.32Продаж 41.19
- Актуальне
- Важливе