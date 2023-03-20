Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.

"У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації Меморандуму Росія – ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в Москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", - заявили росіяни.

У Лаврова додали, що домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців "у наявних параметрах, без будь-яких змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та узгодженого порядку інспекцій".

Для продальшого продовження угоди у МЗС РФ вимагають:

перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;

поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;

скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;

відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";

розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.

Без прогресу щодо виконання цих вимог росіяни погрожують вийти з домовленостей.