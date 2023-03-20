У МЗС РФ оприлюднили низку умов для продовження "зернової угоди" в майбутньому
Росіяни стверджують, що продовження "зернової угоди" можливе лише на 60 днів. Для її продовження в майбутньому мають бути виконані деякі умови
Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС РФ.
"У зв'язку з відсутністю зрушень у реалізації Меморандуму Росія – ООН щодо нормалізації вітчизняного сільгоспекспорту в Москві ухвалили рішення скоротити період чергової пролонгації до 60 днів, тобто до 18 травня", - заявили росіяни.
У Лаврова додали, що домовленість продовжує діяти протягом наступних двох місяців "у наявних параметрах, без будь-яких змін щодо задіяних портів, номенклатури вантажів та узгодженого порядку інспекцій".
Для продальшого продовження угоди у МЗС РФ вимагають:
- перепідключення Россєльхозбанку до SWIFT;
- поновлення постачання сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування;
- скасування обмежень на страхування та перестрахування плюс зняття заборони на доступ до портів;
- відновлення роботи аміакопроводу "Тольятті – Одеса";
- розблокування зарубіжних активів і рахунків російських компаній, пов'язаних із виробництвом і транспортуванням продовольства та добрив.
Без прогресу щодо виконання цих вимог росіяни погрожують вийти з домовленостей.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів.
- Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
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