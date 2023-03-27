На інспекцію РФ у водах Туреччини очікують 94 судна для експорту української агропродукції, - Мінінфраструктури
У межах "зернової ініціативи" у територіальних водах Туреччини російська інспекція затримує перевірки. На вхід і на вихід загалом очікують 94 судна
Про це інформує Міністерство інфраструктури України.
"Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільна важка: на добу відбувається в середньому 6 інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід (половина від затвердженого плану), а на інспекцію в черзі очікують 94 судна", - наголошують у пресслужбі.
Сьогодні, 27 березня, порти "Чорноморськ" та "Південний" відправили три судна з продовольством для країн Азії. Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.
"Бангладеш гостро відчуває економічну кризу, внаслідок якої населення стикається з проблемою купівлі продовольства за високими цінами. Водночас країна залишається ключовим споживачем української пшениці", - пише відомство і додає, що з початку роботи "зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тисяч тонн української продукції.
Завдяки нашому зерну на ринку світові ціни на продовольство утримуються від зростання.
Повідомляється, що обсяги могли б бути вище, проте російська інспекція цілеспрямовано сповільнює прохід суден в Туреччині.
Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нині в портах вантажать 680 тисяч тонн агропродукції на 19 суден, а по "зерновому коридору" рухаються три кораблі під завантаження.
- 14 березня в МЗС РФ запропонували продовжити "зернову угоду" на 60 днів.
- Своєю чергою міністр інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що пропозиція РФ продовжити зернову угоду на 60 днів не відповідає підписаним домовленостям, які передбачають продовження щонайменше на 120 днів.
- Росіяни стверджують, що продовження "зернової угоди" можливе лише на 60 днів. Для її продовження в майбутньому мають бути виконані деякі умови.
- Станом на 22 березня Україна експортувала 25,3 мільйона тонн продовольства для країн Азії, Європи та Африки.
- Служба безпеки ліквідувала корупційну схему у Головному управлінні Держпродспоживслужби в Одеській області пов’язану із "зерновою угодою".
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