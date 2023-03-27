Про це інформує Міністерство інфраструктури України.

"Ситуація з інспекціями в територіальних водах Туреччини стабільна важка: на добу відбувається в середньому 6 інспекцій як на вхід до портів, так і на вихід (половина від затвердженого плану), а на інспекцію в черзі очікують 94 судна", - наголошують у пресслужбі.

Сьогодні, 27 березня, порти "Чорноморськ" та "Південний" відправили три судна з продовольством для країн Азії. Серед них балкер ASL ILEANA з 54,6 тисячі тонн пшениці для Бангладешу.

"Бангладеш гостро відчуває економічну кризу, внаслідок якої населення стикається з проблемою купівлі продовольства за високими цінами. Водночас країна залишається ключовим споживачем української пшениці", - пише відомство і додає, що з початку роботи "зернової ініціативи" країна отримала понад 710 тисяч тонн української продукції.

Завдяки нашому зерну на ринку світові ціни на продовольство утримуються від зростання.

Повідомляється, що обсяги могли б бути вище, проте російська інспекція цілеспрямовано сповільнює прохід суден в Туреччині.

Загалом з 1 серпня з портів Одеси вийшли 848 суден, які експортували 25,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нині в портах вантажать 680 тисяч тонн агропродукції на 19 суден, а по "зерновому коридору" рухаються три кораблі під завантаження.