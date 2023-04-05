Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку через проблеми з імпортом українського зерна
Причиною відставки міністра стало невдоволення польських аграріїв щодо безмитного імпорту в країну українського зерна. Фермери зазнають збитків та вимагають від уряду впоратися з кризою
Про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку у середу ввечері. До такого рішення його підштовхнуло керівництво партії Право та справедливість, оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.
Зокрема ідеться про безмитний транзит продукту через сухопутний кордон Польщі - таким чином Україна експортує значну частину своїх запасів через повномасштабне вторгнення РФ.
Зерно мало йти через Польщу до інших держав, але залишається в країні і там продається, адже український продукт значно дешевший за європейський. Таким чином фермери зазнають чималих збитків і вимагають від уряду подолати цю кризу.
У повідомленні зазначається, що Єврокомісія продовжила дію постанови про безмитний транзит українського зерна до 2024 року.
"Оскільки очевидно, що ця вимога не буде скасована Європейською комісією, я вирішив піти у відставку з посади міністра сільського господарства", - зазначив Ковальчик.
- Фермери в Польщі, які виступають проти імпорту українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит Зеленського, якщо влада не виконає їхні вимоги.
- Україна та Польща погодили спрощення транзиту зерна. Будуть запроваджені нові процедури – вони покликані спростити перевезення через кордон.
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