Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик подав у відставку у середу ввечері. До такого рішення його підштовхнуло керівництво партії Право та справедливість, оскільки Ковальчик не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

Зокрема ідеться про безмитний транзит продукту через сухопутний кордон Польщі - таким чином Україна експортує значну частину своїх запасів через повномасштабне вторгнення РФ.

Зерно мало йти через Польщу до інших держав, але залишається в країні і там продається, адже український продукт значно дешевший за європейський. Таким чином фермери зазнають чималих збитків і вимагають від уряду подолати цю кризу.

У повідомленні зазначається, що Єврокомісія продовжила дію постанови про безмитний транзит українського зерна до 2024 року.

"Оскільки очевидно, що ця вимога не буде скасована Європейською комісією, я вирішив піти у відставку з посади міністра сільського господарства", - зазначив Ковальчик.