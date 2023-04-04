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Фермери погрожують пікетувати візит Зеленського до Польщі через українське зерно

4 квітня, 2023 вiвторок
00:27
Економіка протест фермерів у Польщі

Фермери в Польщі, які виступають проти імпорту українського зерна в країну, заявили, що можуть пікетувати візит Зеленського, якщо влада не виконає їхні вимоги

Про це повідомляє Interia.

Об’єднання польських фермерів Oszukana Wieś ("Обдурене село") минулого тижня уклало з урядом домовленість про виконання 11 вимог, зокрема посилення прикордонного контролю, компенсації та пільгові кредити.

Але в понеділок фермери заявили, що жоден із пунктів так і не було виконано.

"Значна частина товарів їде далі без перевірки. У найкращому випадку перевіряється кожен другий вагон. Термін "технічна пшениця" був відкинутий, тому що він звучав погано. Його залишили без назви. Ми бачимо, що нічого не змінилося. Навіщо було міністру (сільського господарства, – ред.) давати надію, брехати людям?" – стверджує Вєслав Гринь, співорганізатор фермерських протестів.

"На кордоні як ішло (українське зерно, – ред.), так і йде. Навіть прискорюється. Щоб переконатися в цьому, достатньо під'їхати до Грубешова чи Дорогуська", – додає представник Oszukana Wieś Марцін Собчук.

Через це у вівторок фермери відновлять протести в селі Черничин біля прикордонного міста Грубешів і не виключають, що можуть влаштувати протести під час візиту Володимира Зеленського до Польщі в середу.

"Варшаві варто переосмислити це питання. Якщо міністр (сільського господарства – ред.) хоче, щоб йому зіпсували візит до столиці в середу, ми можемо це організувати. Так само, як і приїзд українського президента. Тільки я не думаю, що річ в цьому. Є багато ідей, але про це ще рано говорити", – заявив Собчук.

  • 2 лютого польські фермери вже блокували пункти пропуску на кордоні з Україною. Це було пов'язано із тим, що польські аграрії обурені, що через неконтрольований приплив українського зерна до Польщі обвалились ціни на їхню продукцію. Тамтешні фермери стверджують, що українське зерно мало б транспортуватись територією Польщі лише до портів, однак воно потрапляє на польський ринок. 
  • 16 та 17 лютого польські аграрії відновили протести на кордоні з Україною.
  • 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
Польща
Володимир Зеленський
зерно
акції протестів
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