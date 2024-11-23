Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада
Ввечері пʼятниці, 22 листопада, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України
Про рух "шахедів" повідомляють Повітряні сили.
О 22:46 жителів Харківській області попередили про загрозу ударних безпілотників. Після 23 години небезпека також зʼявилась на Сумщині та Запоріжжі.
О 00:13 жителів Харкова попередили про ворожий БПЛА з південного заходу у напрямку міста.
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