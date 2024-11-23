Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада
Оновлено

Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада

Влад Дідусь
23 листопада, 2024 субота
00:17
Війна з Росією шахеди, ППО, ЗСУ

Ввечері пʼятниці, 22 листопада, російські терористи запустили ударні безпілотники "шахеди" для обстрілу України

Зміст

Про рух "шахедів" повідомляють Повітряні сили.

О 22:46 жителів Харківській області попередили про загрозу ударних безпілотників. Після 23 години небезпека також зʼявилась на Сумщині та Запоріжжі. 

О 00:13 жителів Харкова попередили про ворожий БПЛА з південного заходу у напрямку міста. 

Новина доповнюватиметься...

Теги:
Новини
Україна
Росія
ППО
Сумщина
безпілотник
Харківщина
Військові новини
сирени
повітряна тривога
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
22 листопада, 2024 п'ятниця
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
Роман Яремчук (ліворуч), Албанія - Україна
Автор Влад Дідусь
22 листопада, 2024 п'ятниця
Українського футболіста можуть вигнати з грецької команди після вдалого матчу за збірну
Александар Вучич
Автор Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
"Ніхто не блефує": президент Сербії Вучич прокоментував ймовірний удар РФ міжконтинентальною ракетою
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.1
    Продаж 43.87
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
00:38
так званий міністр юстиції "ДНР" Юрій Сироватка
В Україні заочно засудили так званого міністра юстиції "ДНР"
00:38
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про вбивства опонентів Путіна за кордоном
00:04
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"
2024, п'ятниця
22 листопада
23:39
Росіяни найактивніше атакують на Покровському й Курахівському напрямках, на Курщині українські бійці тримають оборону
23:37
OPINION
Мігранти в Україні: зрада чи порятунок економіки?
23:21
Оновлено
Оборонна співпраця й посилення санкційного тиску на РФ: Сибіга і Шмигаль зустрілися в Києві з очільником МЗС Чехії Ліпавським
23:11
Запорізька область
РФ обстріляла Запоріжжя та область: пошкоджено будинки, ферму та склади
23:03
Конор Макгрегор
Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році
22:50
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни мають значне просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка, - DeepState
22:45
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
22:37
Представник ГУР Вадим Скібіцький
У ГУР підтвердили, що Росія розробляла план з поділу України на три частини
22:23
Оновлено
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
22:08
Володимир Зеленський
Робота над Планом стійкості триває, її мають завершити в грудні, - радник Зеленського Литвин
21:26
Ексклюзив
Контратенор Андреас Шолль виступив на закритті Міжнародного фестивалю барокової музики в Києві
21:24
Дональд Туск
"Відчуваємо, що наближається невідоме": Туск про ймовірність глобального конфлікту з Росією
21:19
Едіє Муслімова
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
21:09
Ексклюзив
Валентин Наливайченко
Росія модернізує радянський мотлох, американці знають, як із цим боротися, - ексголова СБУ Наливайченко
20:56
Дональд Трамп
Винесення вироку Трампу в справі про підкуп порноакторки відклали на невизначений термін
20:52
Херардо Мартіно та Ліонель Мессі
Команда Мессі та Кривцова залишилась без головного тренера
20:50
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові подробиці щодо удару по Дніпру та чим зумовлене просування росіян на Донеччині. Колонка Сергія Згурця
20:39
Огляд
Не загубіть "Сімейний альбом": що подивитися на вихідних
20:19
ЗРК NASAMS
До України прибула система ППО NASAMS від Канади
20:01
OPINION
День поцілунків
19:54
ППО THAAD
Україна веде переговори з партнерами щодо нових систем ППО, які здатні захистити від нових ризиків, - Зеленський
19:54
Оновлено
Карпати, УПЛ
"Карпати" перемогли "Колос" в УПЛ. Результати та розклад 14-го туру
19:46
Ламін Ямаль (ліворуч), Монако - Барселона
"Барселона" і 17-річний футболіст домовилися про контракт із відступними в 1 млрд євро
19:42
Володимир Зеленський
Інформацію про загрози не потрібно сприймати як дозвіл на вихідний, – Зеленський
19:40
путін
"Викликає гордість і захоплення": Путін заперечив, що "Орешник" є модернізованою радянською ракетою
19:40
Кароль Навроцький
У Польщі опозиційна партія "Право і справедливість" підтримає на виборах президента безпартійного кандидата Навроцького
19:00
Оновлено
Росія атакувала Україну "шахедами": у Сумах є загиблі та постраждалі, на Київщині працювала ППО
18:57
Ексклюзив
РФ нічого не стримує завдати ядерного удару, - Defense Express
18:56
Іспанія
В Іспанії розробляють план цивільної оборони на випадок війни, - ЗМІ
18:55
Волейбол, "Решетилівка"
Троє волейболістів клубу "Решетилівка" не повернулись в Україну після виїзних матчів у Європі
18:47
Юлія Саніна з The Hardkiss озвучила персонажку в "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
18:45
рубль долар
Російський рубль упав до найнижчого рівня відносно долара з березня 2022 року
18:42
PR
Гривня, гривні, гроші
"Ми повинні стати нацією інвесторів", - керівник проєкту АУБ про фінансову грамотність Юрій Борщ
18:41
Оновлено
Екстрене засідання НАТО через удар РФ новою балістичною ракетою відбудеться 26 листопада, - Reuters
18:34
У США затримали норвезького студента за підозрою в шпигунстві на користь Росії та Ірану
18:18
голодомор
Росіяни на ТОТ закликали "здавати" тих, хто запалюватиме свічки в День памʼяті жертв Голодомору, - Спротив
18:16
Apple Music назвав Біллі Айліш артисткою року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV