Одностороння торгівля держав-членів ЄС є неприйнятною: Єврокомісія про заборону імпортувати зерно з України
Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Це сталося на тлі заборони імпорту українського зерна Польщею та Угорщиною
Про це пише Reuters.
"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - мовиться в заяві, надісланій електронною поштою. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними".
"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в межах ЄС", - додається в заяві.
Зазначається, що після того, як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі, залишилося в країнах Центральної Європи через логістичні проблеми, що призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів.
- Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
- У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
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