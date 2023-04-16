Про це пише Reuters.

"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - мовиться в заяві, надісланій електронною поштою. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними".

"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в межах ЄС", - додається в заяві.

Зазначається, що після того, як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі, залишилося в країнах Центральної Європи через логістичні проблеми, що призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів.