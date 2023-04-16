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Одностороння торгівля держав-членів ЄС є неприйнятною: Єврокомісія про заборону імпортувати зерно з України

16 квітня, 2023 неділя
15:52
Економіка Зерно

Речник Європейської комісії заявив, що односторонні дії країн-членів Європейського Союзу щодо торгівлі є неприйнятними. Це сталося на тлі заборони імпорту українського зерна Польщею та Угорщиною

Про це пише Reuters.

"Ми знаємо про заяви Польщі та Угорщини щодо заборони імпорту зерна та іншої сільськогосподарської продукції з України, - мовиться в заяві, надісланій електронною поштою. - У цьому контексті важливо підкреслити, що торговельна політика є виключною компетенцією ЄС, а тому односторонні дії є неприйнятними".

"У такі складні часи вкрай важливо координувати та узгоджувати всі рішення в межах ЄС", - додається в заяві.

Зазначається, що після того, як російське вторгнення заблокувало деякі чорноморські порти, велика кількість українського зерна, яке дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі, залишилося в країнах Центральної Європи через логістичні проблеми, що призвело до падіння цін і продажів для місцевих фермерів.

  • Нагадаємо, 29 березня прем'єр-міністр Моравецький заявив, що Польща обіцяє запровадити правила, які обмежуватимуть наплив українського зерна до країни, пояснюючи це можливою дестабілізацією на ринку імпорту.
  • У Румунії фермери вимагають заборонити імпорт і транзит зерна з України: погрожують загальнонаціональним протестом.
Світ
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Польща
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Єврокомісія
зерно
експорт зерна
Угорщина
зернові
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