Про це повідомляє Альянс сільського господарства і співробітництва (ААС), інформує adevarul.ro.

"Як захід щодо захисту діяльності фермерів і агропродовольчого сектора ми просимо президента Клауса Йоганніса, політиків та урядовців представляти інтереси Румунії жорсткіше і вжити всіх юридичних кроків і дипломатичних заходів, які запроваджуються для заборони транзиту та імпорту сільгосппродукції з України в період з 15 червня 2023 року по 15 березня 2024 року", - заявляє ААС.

Альянс зазначає, що сільськогосподарський ринок "сильно порушений на шкоду румунським фермерам". Він стверджує, що 2023 року більшість аграріїв будуть змушені закрити свої ферми через високі витрати на вирощування сільгоспкультур, і перспектива реалізації продукції за цінами, нижчими за собівартість, "навіть за хороших умов виробництва їх не врятує".

У зверненні АСС наголошується, що сума в EUR10 млн, виділена Європейською Комісією Румунії для пом'якшення збитків, є незначною. "Ці кошти максимум можуть бути переспрямовані на відновлення, бодай частково, дорожньої інфраструктури, пошкодженої інтенсивним транзитом українських товарів", - упевнені в АСС.

Відзначимо, що у Польщі, а також у Словаччині, Чехії, Угорщині, Румунії та Болгарії минулого тижня відбулися акції сільгоспвиробників, які протестують проти збільшення постачань зерна з України, на яке Брюссель тимчасово скасував мита.