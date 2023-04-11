Про це повідомляє пресслужба ради.

На засідання ради оборони обговорювали безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та наслідки для Румунії на тлі останніх подій в контексті агресії Росії проти України та зовнішнього втручання в демократичний процес в Молдові.

Також обговорювалися перспективи подальшої підтримки України з боку НАТО, Європейського Союзу та міжнародного співтовариства.

Члени ради погодилися з тим, що зусилля Румунії мають бути комплексними, щоб забезпечувати необхідну підтримку вразливим партнерам у регіоні, що, зокрема, стосується Молдови, яка після України "найбільше піддається російській агресії та тиску".

Як зазначили члени ради, Молдова є об'єктом гібридних дестабілізаційних дій безпрецедентної інтенсивності та складності.

Рада обговорила кращі можливості підтримати Молдову і зміцнити її інститути.

"Рада наголосила на необхідності адаптації до регіональних подій та подальшого зміцнення європейських та міжнародних зусиль підтримати Молдову", — підсумували в раді.