У Румунії вирішили підтримати Молдову, яка після України "найбільше піддається агресії та тиску РФ"
Вища рада оборони Румунії під головуванням президента Клауса Йоганніса на засіданні у вівторок обговорила питання втручання РФ у внутрішні справи Молдови і подальшу підтримку України
Про це повідомляє пресслужба ради.
На засідання ради оборони обговорювали безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні та наслідки для Румунії на тлі останніх подій в контексті агресії Росії проти України та зовнішнього втручання в демократичний процес в Молдові.
Також обговорювалися перспективи подальшої підтримки України з боку НАТО, Європейського Союзу та міжнародного співтовариства.
Члени ради погодилися з тим, що зусилля Румунії мають бути комплексними, щоб забезпечувати необхідну підтримку вразливим партнерам у регіоні, що, зокрема, стосується Молдови, яка після України "найбільше піддається російській агресії та тиску".
Як зазначили члени ради, Молдова є об'єктом гібридних дестабілізаційних дій безпрецедентної інтенсивності та складності.
Рада обговорила кращі можливості підтримати Молдову і зміцнити її інститути.
"Рада наголосила на необхідності адаптації до регіональних подій та подальшого зміцнення європейських та міжнародних зусиль підтримати Молдову", — підсумували в раді.
- Нагадаємо, компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування української зброї.
- Також Румунія у співпраці зі США та Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів.
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