Компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування української зброї

Про це інформує Reuters.

Rheinmetall будує центр логістики та ремонту зброї у місті Сату Марі, Румунія. Він відіграватиме центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовують в Україні.

Центр почне працювати в квітні 2023 року. Обслуговувати й ремонтувати танки Leopard 2 і Challenger, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.

"Ми у Rheinmetall турбуємося про те, щоб забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою", - сказав виконавчий директор компанії Армін Паппергер.