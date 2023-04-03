Компанія Rheinmetall будує в Румунії центр обслуговування української зброї
Німецький збройний концерн Rheinmetall завершує створення бази для обслуговування та ремонту української бойової техніки в Румунії
Про це інформує Reuters.
Rheinmetall будує центр логістики та ремонту зброї у місті Сату Марі, Румунія. Він відіграватиме центральну роль у підтримці оперативної готовності західних бойових систем, які використовують в Україні.
Центр почне працювати в квітні 2023 року. Обслуговувати й ремонтувати танки Leopard 2 і Challenger, самохідні гаубиці, бойові машини піхоти Marder, броньовані транспортні машини Fuchs і військові вантажівки.
"Ми у Rheinmetall турбуємося про те, щоб забезпечити сили НАТО та Україну найкращою можливою підтримкою", - сказав виконавчий директор компанії Армін Паппергер.
- Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером.
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