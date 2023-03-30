Про це він повідомив у Telegram.

"Детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку. Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі", - написав Зеленський.

Він подякував одному з найбільших виробників зброї в Німеччині та Європі, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України.