Зеленський обговорив посилення обороноздатності України з керівником концерну Rheinmetall
Президент Володимир Зеленський зустрівся з делегацією німецького оборонно-промислового концерну Rheinmetall AG на чолі з головою правління Арміном Паппергером
Про це він повідомив у Telegram.
"Детально обговорили поточний стан співробітництва з концерном та перспективи його розвитку. Необхідне подальше поглиблення партнерства з метою забезпечення як нагальних потреб Сил оборони України, так і для суттєвого посилення обороноздатності нашої держави у перспективі", - написав Зеленський.
Він подякував одному з найбільших виробників зброї в Німеччині та Європі, а також усьому німецькому народу за всебічну допомогу і підтримку України.
- На початку березня керівник німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу.
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