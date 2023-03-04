Німецький збройний концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні
Керівник німецького Rheinmetall Армін Паппергер заявив, що концерн веде переговори щодо будівництва в Україні танкового заводу
Про це Армін Паппергер заявив журналістам Rheinische Post, передає Spiegel.
Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу на території України.
"Завод Rheinmetall може бути відкритий в Україні приблизно за 200 мільйонів євро", - ствердив керівник компанії Армін Паппергер.
Зазначається, що підприємство могло б виготовляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Переговори з українським урядом, за його словами, є "обіцяючими". Голова концерну сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".
Згідно з поточним статусом, Rheinmetall надає близько 250 танків у зв’язку з війною в Україні: "Ми працюємо на повній швидкості", - сказав Армін Паппергер і додав: "Ми вже привели в бойовий стан понад 40 БМП "Мардер", до кінця року їх буде близько 100. З 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Є також близько 100 старіших моделей Leopard 1, з яких ми можемо наразі зробити 88 знову придатними для використання".
- Нагадаємо, 8 серпня 2022 року стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar.
- У грудні повідомлялося, що Завод із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні ще не запущено, однак очікується, що перші літальні апарати може бути випущено через два роки.
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