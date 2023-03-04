Німецький збройний концерн Rheinmetall може побудувати танковий завод в Україні

Про це Армін Паппергер заявив журналістам Rheinische Post, передає Spiegel.

Концерн Rheinmetall веде переговори про будівництво танкового заводу на території України.

"Завод Rheinmetall може бути відкритий в Україні приблизно за 200 мільйонів євро", - ствердив керівник компанії Армін Паппергер.

Зазначається, що підприємство могло б виготовляти до 400 основних бойових танків типу Panther на рік. Переговори з українським урядом, за його словами, є "обіцяючими". Голова концерну сподівається на рішення "протягом наступних двох місяців".

Згідно з поточним статусом, Rheinmetall надає близько 250 танків у зв’язку з війною в Україні: "Ми працюємо на повній швидкості", - сказав Армін Паппергер і додав: "Ми вже привели в бойовий стан понад 40 БМП "Мардер", до кінця року їх буде близько 100. З 50 Leopard 2A4 готові близько 30 танків. Є також близько 100 старіших моделей Leopard 1, з яких ми можемо наразі зробити 88 знову придатними для використання".