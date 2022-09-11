Про це повідомили на сайті Радіо Свобода.

Генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар заявив, що цей проєкт задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні.

"Коли президент Зеленський відвідав Baykar у 2019 році, ми пообіцяли, що створимо науково-виробничий центр в Україні. І з того часу працюємо. 3 лютого цього року наші уряди, Туреччини та України, підписали Угоду про співпрацю для підтримки високотехнологічних аерокосмічних галузей. І після цього ми почали проєктувати цей завод, цей інвестиційний план. І ми просуваємося вперед", – розповів він.

Компанія Baykar вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу, там планують випускати окрім Bayraktar TB2 інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

"У 2018 році жодна країна не погодилася підтримувати Україну технологіями ударних безпілотників. Лише Туреччина зробила це, і ми побудували дуже міцні відносини з Україною, дуже міцний зв’язок, який дійсно вигідний обом країнам, і ми продовжуємо це робити", – сказав гендиректор Baykar.

Також, за словами Халука Байрактара, їхні дрони і раніше були затребувані і продавалися у 24 країнах світу. Проте після того, як безпілотники Bayraktar TB2 показали свою ефективність у війні в Україні, їхніми технологіями більше зацікавилися європейські країни.

Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".

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