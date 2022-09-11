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Головна Технології "Ми просуваємося вперед": компанія Baykar не скасовує планів на виробництво "байрактарів" в Україні

"Ми просуваємося вперед": компанія Baykar не скасовує планів на виробництво "байрактарів" в Україні

11 вересня, 2022 неділя
18:43
Технології Bayraktar Байрактар

Турецька компанія Baykar купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу та не планує скасовувати плани на виробництво через війну

Про це повідомили на сайті Радіо Свобода.

Генеральний директор компанії Baykar Defence Халук Байрактар заявив, що цей проєкт задумали ще до початку повномасштабної війни в Україні.

"Коли президент Зеленський відвідав Baykar у 2019 році, ми пообіцяли, що створимо науково-виробничий центр в Україні. І з того часу працюємо. 3 лютого цього року наші уряди, Туреччини та України, підписали Угоду про співпрацю для підтримки високотехнологічних аерокосмічних галузей. І після цього ми почали проєктувати цей завод, цей інвестиційний план. І ми просуваємося вперед", – розповів він.

Компанія Baykar вже купила земельну ділянку в Україні під будівництво заводу, там планують випускати окрім Bayraktar TB2 інші моделі безпілотників: наприклад, важкий Akıncı та винищувач Kızılelma.

"У 2018 році жодна країна не погодилася підтримувати Україну технологіями ударних безпілотників. Лише Туреччина зробила це, і ми побудували дуже міцні відносини з Україною, дуже міцний зв’язок, який дійсно вигідний обом країнам, і ми продовжуємо це робити", – сказав гендиректор Baykar.

Також, за словами Халука Байрактара, їхні дрони і раніше були затребувані і продавалися у 24 країнах світу. Проте після того, як безпілотники Bayraktar TB2 показали свою ефективність у війні в Україні, їхніми технологіями більше зацікавилися європейські країни.

  • Нагадаємо, що на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
  • 10 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром та нагородив його орденом "За заслуги".

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Світ
Туреччина
війна з Росією
зброя для України
Байрактар
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