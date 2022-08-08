Про це посол України в Туреччині Василь Боднар заявив у інтерв'ю РБК-Україна.

"Власник компанії Baykar створив свою українську компанію в Україні, ця компанія вже придбала земельну ділянку, вони розробили проєкт самого заводу та мають намір реалізувати його до кінця, оскільки це було майже особисте зобов'язання власників компанії зробити це виробництво в Україні", - сказав Боднар.

Він наголосив, що це рішення не лише політичне, а й практичне, оскільки на значній частині моделей, які будуть вироблятися на цьому заводі, будуть стояти комплектуючі українського виробництва.

"Це можуть бути двигуни, інші запасні частини, колеса, багато чого різного, що є високотехнологічне у нас, і може бути використане для цих літальних апаратів. І до війни, і зараз сфера оборонних технологій є одним з драйверів наших відносин. Попри війну, наші компанії продовжують виконувати свої зобов'язання. Можливо, не в таких обсягах, як це було заплановано, але не залишають цю роботу", - розповів Боднар.

19 липня виконавчий директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не продаватиме безпілотники Росії.

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