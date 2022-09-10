Зеленський нагородив гендиректора компанії Bayraktar орденом "За заслуги"
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з генеральним директором турецької компанії Халуком Байрактаром
Про це повідомляє пресслужба президента України.
Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.
Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських складників.
Володимир Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.
"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав голова держави.
- Відзначимо, на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.
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