Зеленський нагородив гендиректора компанії Bayraktar орденом "За заслуги"

Про це повідомляє пресслужба президента України.

Основну увагу співрозмовники приділили подальшій співпраці України з компанією для посилення обороноздатності української армії.

Сторони також обговорили деталі будівництва заводу "Байкар" в Україні та виробництво нової продукції з використанням українських складників.

Володимир Зеленський високо оцінив внесок Халука Байрактара та його компанії у збільшення потужності українських Збройних Сил у боротьбі з агресором і вручив йому орден "За заслуги" І ступеня.

"Кожен в Україні знає, що таке "Байрактар", знає вашу компанію. Дякую вам, дякую Президенту Ердогану за вашу підтримку й підтримку громадян Туреччини в цій війні з російською агресією", – сказав голова держави.

Відзначимо, на початку серпня виробник "Байрактар" придбав земельну ділянку для будівництва заводу в Україні.

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