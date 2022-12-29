Посол у Туреччині сказав, коли завод Bayraktar в Україні почне випускати перші безпілотники
Завод із виробництва безпілотників Bayraktar в Україні ще не запущено, однак очікується, що перші літальні апарати може бути випущено через два роки
Про це інтерв'ю Радіо Свобода сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.
"Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він уже буде випускати самі безпілотники", – зазначив дипломат.
Наразі, за його словами, турецькі фахівці "завершують проєктно-кошторисну документацію", необхідну для запуску такого підприємства.
"Деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод... Зараз є певні технічні деталі, пов’язані з безпекою перш за все. Тому що російська сторона вже заявила про те, що це (завод, – ред.) буде об’єктом для можливих атак. Друге – це питання, пов’язане з електропостачанням та з іншими технічними деталями", – пояснив Боднар.
- 8 серпня стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.6
-
EUR
Купівля 41.36Продаж 42.46
- Актуальне
- Важливе