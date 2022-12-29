Про це інтерв'ю Радіо Свобода сказав посол України в Туреччині Василь Боднар.

"Думаю, що при нормальних розкладах упродовж двох років він уже буде випускати самі безпілотники", – зазначив дипломат.

Наразі, за його словами, турецькі фахівці "завершують проєктно-кошторисну документацію", необхідну для запуску такого підприємства.

"Деталі ми зараз не розкриваємо, поки не запущений завод... Зараз є певні технічні деталі, пов’язані з безпекою перш за все. Тому що російська сторона вже заявила про те, що це (завод, – ред.) буде об’єктом для можливих атак. Друге – це питання, пов’язане з електропостачанням та з іншими технічними деталями", – пояснив Боднар.

8 серпня стало відомо, що Халюк Байрактар придбав в Україні ділянку для будівництва заводу з виробництва безпілотників "Байрактар".

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb