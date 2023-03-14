Румунія планує відновити виробництво боєприпасів
Румунія у співпраці зі Сполученими Штатами й Південною Кореєю планує побудувати завод із виробництва пороху й боєприпасів
Про це в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару, повідомляє "Європейська правда".
Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.
"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натівських і не-натівських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.
Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.
Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.
- Нагадаємо, 8 березня у Стокгольмі міністри оборони країн ЄС домовилися прискорити постачання артилерійських снарядів і закупити більше боєприпасів для допомоги Україні, але ще мають вирішити, як перетворити ці плани на реальність.
- Також завод з виробництва боєприпасів радянського зразка відновить роботу у Болгарії.
- Ще восени стало відомо, що Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО.
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