Румунія планує відновити виробництво боєприпасів

Про це в етері румунського телеканалу TVR Info заявив міністр економіки Румунії Флорін Спатару, повідомляє "Європейська правда".

Він нагадав, що останній пороховий завод у Румунії було закрито у 2004 році, після чого країна імпортувала боєприпаси й порох для потреб своїх збройних сил.

"Тепер ми зробимо більшу виробничу потужність для натівських і не-натівських типів боєприпасів. На додаток до 800 мільйонів леїв (близько 160 мільйонів євро), виділених міністерством економіки, ми також уклали платне партнерство з американськими та південнокорейськими компаніями, щоб розпочати це промислове будівництво", – оголосив Спатару.

Також очільник румунського Мінекономіки підкреслив, що пандемія коронавірусу й війна в Україні призвели до створення та впровадження плану розвитку промисловості Румунії, який враховує нові реалії, а залежність від імпорту повинна бути зменшена.

Ще минулого року держави-союзники України непублічно розглядали плани відновлення виробництва боєприпасів радянського калібру в колишніх радянських країнах, аби задовольнити потреби України.