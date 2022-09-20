Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО
Укроборонпром та країна-член НАТО підписали угоду про спільне будівництво боєприпасного заводу
Про це повідомляють в Укроборонпромі.
"Це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуті міжнародні домовленості та укладений відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", – говорять на держпідприємстві.
- Як повідомлялося раніше, Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів.
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