Укроборонпром будуватиме боєприпасний завод спільно із країною-членом НАТО

Про це повідомляють в Укроборонпромі.

"Це вже друге оборонне підприємство, про будівництво якого досягнуті міжнародні домовленості та укладений відповідний договір. Виробництву боєприпасів за стандартами НАТО бути", – говорять на держпідприємстві.

Як повідомлялося раніше, Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів.

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