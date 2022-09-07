Укроборонпром та американська Honeywell співпрацюватимуть у галузях авіації, безпілотників та радарів
Державний концерн Укроборонпром підписав рамкову угоду про співпрацю з американською корпорацією Honeywell
Про це повідомляє пресслужба концерну.
Співпраця охопить сфери авіації, БПЛА, навігації та радарів, йдеться у повідомленні. Подробиці угоди не розголошуються.
В Укроборонпромі уточнили, що це вже не перший досвід співпраці концерну з Honeywell.
Довідка: Продукти та послуги Honeywell Aerospace можна знайти практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Аерокосмічний бізнес-підрозділ компанії виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо. Корпорація Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.
- У червні Укроборонпром виділив грант у $35 тис. на найкращий проєкт із підвищення обороноздатності України.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.69
Купівля 39.69Продаж 40.59
-
EUR
Купівля 39.24Продаж 40.33
- Актуальне
- Важливе