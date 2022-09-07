Про це повідомляє пресслужба концерну.

Співпраця охопить сфери авіації, БПЛА, навігації та радарів, йдеться у повідомленні. Подробиці угоди не розголошуються.

В Укроборонпромі уточнили, що це вже не перший досвід співпраці концерну з Honeywell.

Довідка: Продукти та послуги Honeywell Aerospace можна знайти практично на всіх комерційних, оборонних та космічних літаках. Аерокосмічний бізнес-підрозділ компанії виготовляє авіаційні двигуни, кабіни та електроніку до неї, системи бездротового підключення, механічні компоненти тощо. Корпорація Honeywell працює в Україні також за напрямом цивільної продукції вже понад 25 років.

У червні Укроборонпром виділив грант у $35 тис. на найкращий проєкт із підвищення обороноздатності України.