Про це повідомив Укроборонпром у телеграмі.

"Державний концерн "Укроборонпром" та Український фонд стартапів (USF) спільно з Урядом реалізовують програму грантової підтримки проєктів подвійного призначення, які сприятимуть підвищенню обороноздатності країни та її швидкій післявоєнній відбудові. Сума гранту складає до $35 тис. Йдеться, передусім, про індустрії оборони, інфраструктурної відбудови, кібербезпеки тощо", - наголосили в концерні.

За інформацією відомоства, щодня надходять запити від науковців і стартаперів, які пропонують розглянути їхні розробки, що можуть посилити ЗСУ та дати поштовх для розвитку інноваційних технологій. Із цією метою Укроборонпром і Український фонд стартапів уклали меморандум про співпрацю.

Зараз приймають заявки на участь у програмі, а також набирають фахівців у галузях оборони й інфраструктурної відбудови для їх оцінювання.

"Тож ми пропонуємо тим, хто має досвід роботи в вищезазначених індустріях та шукає можливості для втілення своїх ідей, долучитися до цієї програми. Заявки від учасників приймаються на постійній основі за посиланням. Потрапити ж до команди експертів можна, заповнивши анкету на сайті Фонду", - зауважили в Укроборонпромі.

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