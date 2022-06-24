Укроборонпром виділить грант у $35 тис. на найкращий проєкт із підвищення обороноздатності України
Укроборонпром і Український фонд стартапів виділять грант у $35 тис. на найкращий проєкт із підвищення обороноздатності та повоєнної відбудови України
Про це повідомив Укроборонпром у телеграмі.
"Державний концерн "Укроборонпром" та Український фонд стартапів (USF) спільно з Урядом реалізовують програму грантової підтримки проєктів подвійного призначення, які сприятимуть підвищенню обороноздатності країни та її швидкій післявоєнній відбудові. Сума гранту складає до $35 тис. Йдеться, передусім, про індустрії оборони, інфраструктурної відбудови, кібербезпеки тощо", - наголосили в концерні.
За інформацією відомоства, щодня надходять запити від науковців і стартаперів, які пропонують розглянути їхні розробки, що можуть посилити ЗСУ та дати поштовх для розвитку інноваційних технологій. Із цією метою Укроборонпром і Український фонд стартапів уклали меморандум про співпрацю.
Зараз приймають заявки на участь у програмі, а також набирають фахівців у галузях оборони й інфраструктурної відбудови для їх оцінювання.
"Тож ми пропонуємо тим, хто має досвід роботи в вищезазначених індустріях та шукає можливості для втілення своїх ідей, долучитися до цієї програми. Заявки від учасників приймаються на постійній основі за посиланням. Потрапити ж до команди експертів можна, заповнивши анкету на сайті Фонду", - зауважили в Укроборонпромі.
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