Про це пише BBC.

Очікується, що дводенна зустріч, яка відкриється у вівторок, 7 березня, відбудеться у три етапи. На першому міністр оборони України Олексій Резніков проінформує міністрів ЄС про ситуацію на місцях та потреби ЗСУ.

Потім міністри обговорять хід підготовки українських військових інструкторами НАТО, і вже наприкінці будуть розглянуті питання прискорення військових постачань і насамперед артилерійських боєприпасів, які терміново потрібні Україні.

Євросоюз уже практично узгодив план колективної закупівлі боєприпасів для України, проте на зустрічі міністрів оборони країн ЄС ще чекають обговорення обсягів постачання та джерел фінансування їх закупівель.