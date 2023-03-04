Резніков озвучив ЄС кількість снарядів, які потрібні ЗСУ для наступу, - FT
Український міністр оборони Олексій Резніков звернувся до європейських колег з проханням постачати Україні по 250 тисяч снарядів щомісяця
Про це повідомляє Financial Times.
У листі до колег у 27 країнах-членах Європейського союзу Резніков зазначив, що ЗСУ випускають лише п'яту частину необхідної кількості снарядів через брак боєприпасів. В середньому це становить 110 тисяч снарядів калібру 155 мм, тоді як Росія використовує в чотири рази більше.
Очільник МОУ заявив, що для успішного виконання бойових завдань мінімальна потреба становить не менше 60% від повного боєкомплекту, а саме 356 400 снарядів на місяць.
- Голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що ЄС має намір запропонувати трискладовий план забезпечення України необхідними боєприпасами, який на першому етапі передбачає швидке постачання снарядів на 1 млрд євро.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.4
Купівля 38.4Продаж 39.3
-
EUR
Купівля 40.2Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе