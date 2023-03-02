ЄС готує план швидкого забезпечення України боєприпасами на €1 млрд
Європейський Союз має намір запропонувати трискладовий план щодо забезпечення України необхідними боєприпасами у терміновій та довгостроковій перспективі
Про це повідомляє Bloomberg.
Пропозиція передбачає три компоненти:
- негайну передачу боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, із наявних запасів або незавершених замовлень;
- використання спільної системи закупівель для агрегування замовлень європейській промисловості;
- нарощування промислового потенціалу Європи для задоволення поточного та майбутнього попиту.
"Усі три елементи мають вирішальне значення для підтримки нашої підтримки просування України вперед", — пише у видання. "Потрібно розвивати всі три напрямки паралельно і в терміновому порядку".
У документі ЄС йдеться, що очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель для початку запропонує пакет у розмірі 1 млрд євро для відшкодування державам-членам, які надсилають Україні боєприпаси зі своїх власних запасів за вигідною ставкою до 90%.
Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду миру на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ця пропозиція обговорюватиметься міністрами оборони ЄС на неофіційній зустрічі 7 березня у Стокгольмі.
Другий напрямок плану ЄС передбачатиме задоволення потреб України через семирічний проєкт із закупівель, який незабаром буде запущено під керівництвом Європейського оборонного агентства, щоб задовольнити потреби держав-членів, починаючи від боєприпасів для стрілецької зброї до 155-мм снарядів.
Також ЄС планує запропонувати різні заходи для збільшення виробництва у довгостроковій перспективі та подолання деяких проблем, з якими стикається галузь, щоб дозволити державам-членам поповнити свої запаси.
Очікується, що питання постачання снарядів Україні буде на порядку денному, коли президент Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом цього тижня. США закликають своїх європейських союзників діяти якнайшвидше.
- Нагадаємо, Естонія, яка вперше порушила це питання раніше цього року, заявила, що країни ЄС мають інвестувати близько 4 мільярдів євро на спільну закупівлю 1 мільйона снарядів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.32
Купівля 38.32Продаж 39.27
-
EUR
Купівля 40.17Продаж 41.28
- Актуальне
- Важливе