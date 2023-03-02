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ЄС готує план швидкого забезпечення України боєприпасами на €1 млрд

2 березня, 2023 четвер
04:56
війна з Росією Україна Євросоюз

Європейський Союз має намір запропонувати трискладовий план щодо забезпечення України необхідними боєприпасами у терміновій та довгостроковій перспективі

Про це повідомляє Bloomberg.

Пропозиція передбачає три компоненти:

  • негайну передачу боєприпасів, зокрема 155-мм артилерійських снарядів, із наявних запасів або незавершених замовлень;
  • використання спільної системи закупівель для агрегування замовлень європейській промисловості;
  • нарощування промислового потенціалу Європи для задоволення поточного та майбутнього попиту.

"Усі три елементи мають вирішальне значення для підтримки нашої підтримки просування України вперед", — пише у видання. "Потрібно розвивати всі три напрямки паралельно і в терміновому порядку".

У документі ЄС йдеться, що очільник зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель для початку запропонує пакет у розмірі 1 млрд євро для відшкодування державам-членам, які надсилають Україні боєприпаси зі своїх власних запасів за вигідною ставкою до 90%.

Боррель закликав виділити кошти з Європейського фонду миру на закупівлю для України артилерійських снарядів калібру 155 мм. Ця пропозиція обговорюватиметься міністрами оборони ЄС на неофіційній зустрічі 7 березня у Стокгольмі.

Другий напрямок плану ЄС передбачатиме задоволення потреб України через семирічний проєкт із закупівель, який незабаром буде запущено під керівництвом Європейського оборонного агентства, щоб задовольнити потреби держав-членів, починаючи від боєприпасів для стрілецької зброї до 155-мм снарядів.

Також ЄС планує запропонувати різні заходи для збільшення виробництва у довгостроковій перспективі та подолання деяких проблем, з якими стикається галузь, щоб дозволити державам-членам поповнити свої запаси.

Очікується, що питання постачання снарядів Україні буде на порядку денному, коли президент Джо Байден зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцом цього тижня. США закликають своїх європейських союзників діяти якнайшвидше.

  • Нагадаємо, Естонія, яка вперше порушила це питання раніше цього року, заявила, що країни ЄС мають інвестувати близько 4 мільярдів євро на спільну закупівлю 1 мільйона снарядів.
ЄС
Жозеп Боррель
зброя для України
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