Польща розблокує транзит української агропродукції в ніч проти 21 квітня
У ніч на п'ятницю, 21 квітня, Польща розблокує для української агропродукції транзит до портів Європи, що проходить територією країни
Про це під час спільної пресконференції у Варшаві заявили віцепрем’єрка України Юлія Свириденко, міністр сільського господарства України Микола Сольський, міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус та міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда, пише Укрінформ.
“В результаті наших переговорів, які тривали два дні, ми вирішили, що транзит українських товарів через Польщу буде розблокований з четверга на п’ятницю”, - сказала Свириденко.
Своєю чергою заборона на ввезення української сільськогосподарської продукції на польський ринок все ще актуальна.
Телус розповів, що деякий час потяги через територію Польщі йтимуть під конвоєм відповідних польських служб, запроваджуватиметься механізм SENT (система електронного контролю за транспортом), а всі вагони пломбуватимуться й обладнуватимуться GPS-датчиками. Міністр зазначив, що це необхідно, аби українське зерно не лишалось в Польщі, а їхало до "третіх країн".
"Ми продовжуємо заборону на ввезення товарів до Польщі й даємо можливість перевозити товар до чотирьох польських портів і до інших європейських країн”, - зазначив Буда.
Він також висловив сподівання, що у випадку порушення перевізниками чи трейдерами встановлених правил транзиту, українська сторона позбавлятиме їх ліцензій. У Польщі порушники виплачуватимуть штрафи.
- У суботу, 15 квітня, офіційна Варшава затвердила заборону на ввезення українського збіжжя та інших харчових продуктів до Польщі. В уряді наголосили, що це рішення не змінює позиції країни щодо підтримки та дружби з Україною.
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